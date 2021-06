Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard enceinte de son 9e enfant !

La famille Pellissard s'agrandit encore !

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, sur TF1 et TFX, Alexandre et Amandine Pellissard partagent leur quotidien avec leur grande famille de 8 enfants qu'ils aimeraient bien agrandir une nouvelle fois. Ils essaient d'ailleurs d'avoir un autre enfant depuis plusieurs mois, mais en vain. Les résultats négatifs s'enchaînent et la jeune maman a été victime d'une fausse couche en début d'année.

Malgré ce drame, le couple n'a pas abandonné son projet et il a bien fat car le destin a enfin réalisé son souhait. Eh oui, Amandine Pellissard est enceinte de son neuvième enfant, comme elle l'a annoncé sur Instagram (sur son compte et en story) avec un cliché, extrait d'un photoshoot, sur lequel on aperçoit son baby bump : "Nous sommes heureux et comblés de vous annoncer que notre famille va s'agrandir." Bébé numéro 9 est donc en route, une belle victoire pour Alexandre et Amandine, qui prépare son livre autobiographique !