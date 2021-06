Familles nombreuses : Amandine Pellissard justifie ses injections aux lèvres... liées à son père

Amandine Pellissard avoue avoir fait des injections pour éviter la ressemblance avec son père, qui la "révulse"

Amandine Pellissard fait partie des mamans dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Celle qui a fondé une famille de 8 enfants (ils sont donc 10 à la maison avec elle et son mari), a récemment succombé à la médecine esthétique. Amandine Pellissard s'est en effet rendue à la clinique des Champs-Elysées à Paris pour faire des injections d'acide hyaluronique aux lèvres. Un procédé qui n'est donc pas une opération de chirurgie, et qui lui a permis de redessiner sa bouche. Et si la mère de famille qui avait été jugée sur les allocs a décidé de passer le cap des injections, c'est pour ne plus ressembler à son papa.

"J'ai la bouche de mon père. Je le disais encore à ma mère il n'y a pas longtemps : sur les photos, quand je me vois sourire... Putain, je vois le sourire de mon père. Et mon père, je ne le porte vraiment pas dans mon coeur. Si je peux gommer des traits de ressemblance avec mon géniteur qui me révulse, ça me va très bien" a ainsi expliqué la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL lors d'un live Instagram, ce 19 juin 2021 .

Le 8 juin 2021, Amandine Pellissard s'était déjà confiée sur son enfance compliquée, sa relation difficile avec son père et le divorce de ses parents. "J'ai vécu des choses très lourdes chez mon père qui ont dû conduire à une décision de justice qui lui a retiré son autorité parentale et ses droits de visite sur moi quand j'avais 12 ans" avait-elle indiqué, "Quand on est confronté à des choses gravissimes et lourdes quand on est enfant, c'est compliqué de se construire".

Et alors qu'Amandine Pellissard a été clashée pour ces injections sur les réseaux, beaucoup d'internautes comparant sa bouche à celle d'une "grenouille", la principale intéressée est ravie de ce que ça donne. "Voilà, je suis très contente du résultat. Comme je suis contente de ne plus voir la bouche de mon père quand je me regarde dans la glace... J'adore. C'est du bonheur" a-t-elle déclaré, faisant taire les mauvaises langues.

Elle qui avait évoqué les salaires des candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL a aussi précisé : "J'ai fait des injections parce que j'avais envie d'en faire. J'avais des rides que je voulais estomper, donc je l'ai fait. J'avais une ride du lion et des rides d'expression très marquées. En plus avec la cigarette, comme je fume depuis mes 15 ans... On ne va pas se mentir, on a la peau qui vieillit plus vite".