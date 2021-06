Familles nombreuses, la vie en XXL : les familles ont-elles un salaire ? Amandine Pellissard répond

Depuis le début de la diffusion de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1, Amandine Pellissard s'est toujours montrée très proche des téléspectateurs. On peut le découvrir sur son compte Instagram, la maman de 8 enfants organise régulièrement des lives afin de se confier sur le programme, mais également sur des éléments de sa vie que l'on ne verrait pas forcément à l'écran.

Un salaire pour les participants de Familles nombreuses : la vie en XXL ?

Une proximité avec le public qui lui permet d'avoir son petit succès (elle a près de 190 000 abonnés sur Insta), mais qui lui attire également quelques haters. Et ce jeudi 10 juin 2021, après avoir récemment été attaquée sur le sujet des allocations, elle a une nouvelle fois eu le droit à une remarque désobligeante de la part d'un internaute à l'occasion d'une session de questions/réponses, "Vous avez remarqué qu'elle ne répond pas quand on lui demande si elle est payée [pour faire l'émission] !"

Sans surprise, cette petite pique n'a pas fait plaisir à Amandine Pellissard, qui en a donc profité pour faire une mise au point importante sur son contrat avec TF1, "Non, nous ne sommes pas rémunérés par TF1 !". Visiblement saoulée/lassée de voir le sujet revenir inlassablement sur la table, elle a ensuite ajouté, "Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi ? C'est un documentaire et le statut juridique d'un documentaire fait qu'il n'y a pas de rémunération."

"Ce n'est pas une télé-réalité"

Ainsi, malgré un concept qui peut parfois ressembler à ce qui se fait ailleurs sur la TNT avec l'évolution au quotidien de la vie des personnes filmées, Amandine Pellissard a tenu à préciser une chose importante, "Ce n'est pas une télé-réalité, là où ce sont des candidats avec un enjeu et effectivement une rémunération. Notre émission Familles nombreuses, la vie en XXL est une émission documentaire-réalité qui n'engendre aucune rémunération pour les participants."

Cependant, si la maman a donc assuré, "L'argent c'est vraiment pas le moteur", elle a également concédé que l'aura du programme a aujourd'hui un véritable impact dans sa vie, "En toute honnêteté, la visibilité à la télévision ouvre des portes." Comme quoi ? Les placements de produits par exemple. Il y a quelques semaines, Olivia de la famille Gayat confessait gagner entre 5 000€ et 20 000€ par mois grâce à ça.