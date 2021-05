Familles nombreuses, la vie en XXL : le salaire de la famille Gayat grâce aux placements de produits

Entre 5 000 et 20 000 euros pour la famille Gayat

Inconnues avant Familles nombreuses, la vie en XXL, les familles Santoro, Dol, Blois, Van Der Auwera ou encore Gayat ont désormais une certaine notoriété. Le succès autour de l'émission a même donné envie aux Gayat de devenir influenceurs (leur compte Instagram comptabilise plus de 400k abonnés) et donc de se lancer dans les placements de produits. Des placements de produits qui leur rapportent entre "5 000" et "15-20 000 euros par mois" : "Après, on a une entreprise, donc ça ne rentre pas tout dans notre poche", explique Olivia Gayat dans le nouvel épisode Baby Story de Jeremstar.

La jeune maman précise ensuite : "On divise par le nombre de personnes. Même si c'est une grosse somme dans le mois. Chacun a sa part, les mineurs n'ont pas leur part complète, mais on contribue en leur offrant des cadeaux. Tout ça, ça aide. Par exemple, ma mère n'a jamais travaillé de sa vie. Influenceuse est son premier métier." La somme totale est donc divisée par 9 !

"Il faut arrêter de faire les hypocrites"

L'interview avec Jeremstar est aussi l'occasion pour la famille Gayat de répondre aux critiques sur les salaires grâce aux placements de produits : "On comprend tout à fait les gens qui sont abasourdis par les sommes, parce que nous les premiers, on l'est. Il faut arrêter de faire les hypocrites, je pense que si les gens avaient cette opportunité-là, ils l'auraient fait aussi (...) Ce que la famille Gayat se fait en un mois, c'est ce qu'on se faisait avant en un an." En tout cas, la question de l'argent est de moins en moins tabou dans le monde des influenceurs : Illan (Objectif Reste du Monde) et Dylan Thiry (La Villa des Coeurs Brisés 6) ont eux aussi dévoilé leur salaire.