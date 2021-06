Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard se confie sur son enfance compliquée

Alors que la famille Gayat gère les critiques sur sa nouvelle vie d'influenceuse et ses placements de produits et la famille Santoro sur son quotidien jugé trop parfait, Amandine Pellissard, elle, ne manque pas de s'attaquer aux haters quand il le faut. Elle en a d'ailleurs recadré un sur les réseaux sociaux après qu'il l'a accusée de profiter des allocs avec sa grand famille, composée de 8 enfants et bientôt 9 : Amandine et Alexandre Pellissard essaient d'avoir un autre bébé.

Amandine Pellissard se livre sur sa relation difficile avec son père

On vous rassure, la participante à Familles nombreuses, la vie en XXL ne passe pas son temps à régler ses comptes avec les détracteurs. Elle partage aussi son quotidien sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, elle a décidé de se confier sur son enfance difficile, notamment à cause de son père : "Ça a été hyper compliqué, mes parents ont divorcé quand j'étais très petite. J'ai vu mon père pendant des années, parce que j'allais le voir tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires. Ça s'est très mal passé", explique Amandine Pellissard dans un live Instragram.

Elle révèle ensuite : "Je ne veux pas vous en dire trop, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu des choses très lourdes chez mon père (...) On lui a retiré son autorité parentale et ses droits de visite sur moi quand j'avais 12 ans."

"J'ai eu beaucoup de travers"

Les problèmes avec son père ont influencé le reste de sa vie : "Quand on est confronté à des choses gravissimes et lourdes quand on est enfant, c'est compliqué de se construire autrement que bancal", a-t-elle expliqué à ses abonnés. "J'ai eu une adolescence très compliquée, j'étais une ado très compliquée, très difficile. J'ai eu beaucoup de travers. Ça a été très dur pour moi de me construire en tant qu'adulte avec ce passif-là. Parce que l'enfance qu'on vit fait l'adulte qu'on devient", raconte Amandine. Sa rencontre avec son mari Alexandre et la naissance de ses enfants l'ont aidée à trouver la stabilité qui lui manquait.