Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard clashée pour des injections, elle répond

Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) répond aux "critiques et jugements non fondés"

Alors que la famille Santoro a quitté l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, tout comme la famille Cordule qui est partie du programme, Amandine Pellissard et sa famille sont toujours dedans. Mais si les fans de Familles nombreuses, la vie en XXL sont nombreux, il y a aussi des haters. Ce mercredi 16 juin 2021, la mère de famille a filmé son passage à la Clinique des Champs Elysées à Paris, dans sa story Instagram. Amandine Pellissard s'est fait faire des injections d'acide hyaluronique et de botox dans le visage et dans la bouche. Sauf que rapidement, elle a reçu une vague de critiques. Plusieurs l'ont taclée pour avoir succombé à la chirurgie esthétique et beaucoup ont comparé ses lèvres gonflées et refaites à celles d'une "grenouille".

Ce 18 juin 2021, Amandine Pellissard qui avait aussi été jugée sur les allocs, a fini par réagir aux attaques sur son physique. Lassée de devoir se justifier sur son envie de tester la médecine esthétique, elle a déclaré dans sa story Instagram : "Note à mes amis détracteurs... Si agrémenter son quotidien, ses habitudes ou son physique de quelques artifices salutaires, demeurent néfastes et superficiels les critiques et jugements non fondés...".