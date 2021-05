Familles nombreuses, la vie en XXL : la famille Santoro quitte l'émission sans regret !

Elle n'a pas précisé s'il s'agissait d'une pause ou pas, mais son mari Nicolas et elle doivent sûrement avoir besoin de temps pour se consacrer à leur petite dernière, Alba, née le 24 mars 2021. Leur deuxième fille, mais leur sixième enfant (ils ont Alessio, Nino, Emie et les jumeaux Maé et Mattia)... avant 30 ans ! Les internautes sont d'ailleurs très admiratifs de la bonne organisation de Nicolas et Camille et il y a de quoi.

"Le regard des autres n'a pas toujours été bienveillant"

Interviewée par LCI, Camille Santoro a donné quelques détails sur les débuts de sa famille nombreuse : "Avec Nicolas, nous nous sommes rencontrés très jeunes. J'ai su très vite que je voulais fonder une famille avec lui. Si l'envie venait d'abord de moi, nous avons pris la décision ensemble d'accueillir un premier enfant. Alessio est arrivé alors que je venais d'avoir 18 ans et c'est vrai que le regard des autres n'a pas toujours été bienveillant envers nous. Cela a pu être difficile à vivre pour moi."

La participante à Familles nombreuses, la vie en XXL, sur TF1 et TFX, a ensuite confié : "Nicolas voulait trois enfants. Moi, je suis née dans une fratrie de trois et j'étais l'enfant du milieu. Je ne voulais pas du tout reproduire le même schéma avec ma famille alors j'ai convaincu Nicolas d'avoir un quatrième. Résultat : on a eu des jumeaux et on a quand même l'enfant du milieu."