Familles nombreuses, la vie en XXL : après les Santoro, la famille Cordule quitte l'émission

Comme les familles Gonzalez, Lebon, Bambara, Gomez et Weiner, les Cordule ont rejoint l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL en saison 3. Justine et Steeve Cordule partagent leur quotidien avec leurs 6 enfants, dont Tom atteint de troubles autistiques. Les téléspectateurs se sont rapidement pris d'affection pour la petite tribu et apprécient désormais suivre leur grande famille sur TF1 et TFX, mais aussi sur les réseaux sociaux. Du coup, ils risquent d'être déçus d'apprendre la mauvaise nouvelle.

La famille Cordule annonce son départ

Quelle est-elle ? La famille Cordule ne sera pas présente dans la saison 4 de Familles nombreuses, la vie en XXL. Eh oui, comme l'a annoncé Justine sur Instagram, elle quitte l'émission après une saison seulement : "On n'a pas de projets spécialement. On a juste eu envie de ne faire qu'une saison", a expliqué la maman de Cloé, Tom, Lila-Rose, Timéo, Lubin et Toan. Les Cordule laissent sûrement leur place à une nouvelle famille. En tout cas, les téléspectateurs devraient retrouver les Pellissard, les Gayat, les Weiner, les Van Der Auwera ou encore les Bambara dans la nouvelle saison.

Une autre famille quitte l'émission

La saison 4 de Familles nombreuses, la vie en XXL se fera aussi sans la famille Santoro, présente depuis le lancement de l'émission : "Je ne regrette rien. C'est une aventure incroyable. Nous avions un message d'espoir et d'amour à faire passer... C'est fait", a expliqué Camille Santoro, jugée maman trop parfaite, sur Instagram. Ces deux départs sont-ils définitifs ? Affaire à suivre !