Familles nombreuses, la vie en XXL : Héloïse Weiner recadre ceux qui jugent les habits de son fils

Pour la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL, 6 nouvelles familles ont intégré l'émission : les Gonzalez, Lebon, Bambara, Gomez, Cordule et les Weiner. Depuis le tournage, Matias et Héloïse Weiner ont quitté le Nord de Londres, en Angleterre, pour se réinstaller en France et la jeune maman a accouché de leur sixième enfant, un petit garçon prénommé Oscar. Héloïse partage régulièrement des photos de sa grande tribu sur Instagram, commentées par ses abonnés et les haters...

Héloïse Weiner répond aux critiques sur son fils Oscar

D'ailleurs, certains détracteurs la jugent sur les vêtements choisis pour son fils Oscar : ils trouvent qu'elle l'habillent souvent comme une fille. Des critiques auxquelles Héloïse Weiner a répondu de manière assez cash en story sur Insta : "Alors, j'ai vérifié. Je n'ai pas trouvé de zizi sur la couleur bleu et de zezette sur la couleur rose. Ça doit vouloir dire que c'est juste des couleurs et que n'importe qui peut les porter."