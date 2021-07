Familles nombreuses, la vie en XXL bientôt de retour pour une saison 4, ce qui vous attend

Au programme ?

Dans la nouvelle saison de Familles nombreuses, la vie en XXL, vous suivrez la naissance d'Alba, la petite dernière des Santoro, le retour des Weiner en France après 10 ans passés en Angleterre, le mariage d'Ambre et Alexandre Dol, le baptême des enfants Pellissard, les nouveaux projets de Camille et Nicolas Santoro, ou encore l'emménagement de Mathieu Gayat avec sa petite amie Océane à Bourges. "On a encore plein de choses à raconter donc on n'a pas fini. Il va falloir qu'on continue" conclut Cindy Van Der Auwera, prête pour un 12e enfant, dans la vidéo de TF1. To be continued...