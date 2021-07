Familles nombreuses, la vie en XXL : Cindy et Seb Van Der Auwera bientôt un 12e enfant ?

La graaaaaande famille de Familles nombreuses, la vie XXL va encore s'agrandir ! Quatre mois après l'accouchement de Camille Santoro, de sa petite dernière prénommée Alba, une autre maman de l'émission de TF1 et TFX est de nouveau enceinte : Amandine Pellissard attend son 9e enfant. Une belle victoire pour celle qui prépare son autobiographie et son mari Alexandre car ils essaient depuis plusieurs mois d'avoir un autre enfant. Ils ont enchaîné les échecs avant de tomber enfin sur un test de grossesse positif !

Les Van Der Auwera bientôt 14 ?

De leur côté, les Van Der Auwera préparent aussi un heureux événement : le mariage des parents Cindy et Seb ! Un moment attendu depuis 18 ans par la maman de 11 enfants, comme elle l'a confié sur Instagram en légende d'une photo d'elle dans sa robe de mariée. Le grand jour se rapproche de plus en plus. En attendant la cérémonie, où en est le projet du couple d'avoir un 12e enfant ? Dans Familles nombreuses, la vie XXL, Cindy a partagé son envie de tomber enceinte une dernière fois, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Le bébé serait-il en route ?

Cindy Van Der Auwera a semé le doute avec ce message sur Instagram : "Des moments de ma vie que je n'oublierai jamais. Chaque grossesse a été unique formidable...même si compliquée par moment par les douleurs et la fatigue. L'amour pour mes enfants étaient plus fort que tout. Un jour, j'aurai peut-être la chance de revivre ce moment qui change une femme... mais même si ce n'est pas le cas, je ne regrette absolument pas mon choix de vie. J'ai la chance d'avoir pu donner la vie à 11 merveilleux enfants qui me comblent de bonheur tous les jours... À suivre." À suivre ?