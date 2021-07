Familles nombreuses, la vie en XXL : phobie, talent caché... Olivier et Olivia Gayat se confient

Alors que les Santoro et les Cordule ont pris la décision de quitter Familles nombreuses, la vie en XXL, les Pellissard, les Weiner, les Bambara, les Blois, les Van Der Auwera, les Gayat ou encore les Gonzalez seront sûrement de retour dans la saison 4, pas encore annoncée officiellement. En parallèle de l'émission, la famille Gayat est devenue influenceuse et s'est ainsi mise aux placements de produits. Olivia Gayat en a même fait son métier, comme elle le confie en interview avec PRBK. Avant, elle était surveillante dans les lycées.

L'interro surprise d'Olivier et Olivia Gayat

Avant la pause estivale de Familles nombreuses, la vie en XXL, Olivia et son père Olivier Gayat ont accepté de se prêter au jeu de l'interro surprise. Le but ? Savoir qui connaît le mieux l'autre. On les a testés sur leur date de naissance, leur pire phobie, leur talent caché, leur famille préférée de Familles nombreuses, la vie en XXL ou encore sur leur plus grosse bêtise de jeunesse.

L'occasion d'apprendre une drôle d'anecdote : "Quand tu as oublié Mathieu (le fils aîné de la famille, ndlr) au bar. Il est rentré à la maison et il a dit : 'Mince, j'ai oublié Mathieu'", raconte Olivia avant qu'Olivier ajoute : "Il jouait aux jeux et je n'ai pas pensé à lui. Je suis rentré chez moi et je l'ai oublié." Oh la boulette ! L'interview est à retrouver en intégralité dans notre diaporama.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.