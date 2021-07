Rofrane Bambara (Familles nombreuses...) : ses fils rejetés par un chirurgien à cause de l'émission

Si certains téléspectateurs admirent beaucoup les familles de Familles nombreuses, la vie en XXL, d'autres préfèrent les critiquer. Amandine Pellissard a par exemple eu le droit à des remarques sur ses injections dans les lèvres ou encore sur ses allocs, Camille Santoro sur son côté "mère parfaite" ou encore les Gayat sur leur salaire gagné grâce aux placements de produits. Rofrane Bambara, elle, a vécu une situation encore plus particulière à cause de l'émission.

Les Bambara victimes de leur notoriété

Alors que ses fils Kheïry-Dine et Chemsy-Dine devaient se faire circoncire le 27 juillet, le chirurgien a finalement changé d'avis et décidé de ne plus s'occuper d'eux. Pour quelle raison ? Il ne souhaite pas être associé au "milieu" de Rofrane et Bambara, soit à leur participation à Familles nombreuses, la vie en XXL.

C'est sur les réseaux sociaux que la jeune maman de quadruplés a raconté cette histoire hallucinante : "Je reçois un appel hier de la secrétaire qui me dit : 'On va annuler les deux opérations, il y a une urgence vitale !' Sur le moment, j'étais en PLS, j'avais mal au dos, je ne me sentais pas bien, donc je ne fais pas trop attention. Elle me donne quand même le numéro d'une autre clinique, mais sans me donner le nom d'un médecin."

"Je n'ai pas envie d'avoir affaire à des gens de votre milieu"

Rofrane Bambara a ensuite tenté d'obtenir plus d'informations, en vain. Elle a alors reçu un appel du chirurgien : "Un numéro masqué m'appelle. C'est le chirurgien ! Il me dit : 'Madame Bambara je vais être très honnête avec vous. On ne vous a pas dit la vérité. En fait, je ne veux plus opérer vos garçons. Je n'ai pas envie, ni moi ni mes confrères, d'avoir affaire à des gens de votre milieu, de la télé." La mère de famille a prévu d'entamer "des démarches" suite à cette situation "inacceptable": "La direction se dédouane de toute responsabilité parce que c'est une clinique privée", a-t-elle conflu.