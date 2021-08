Maëva Martinez annonce la perte de son 2e bébé : "On ne peut pas dire si c'est une fausse couche"

"Ce n'était pas du tout désiré"

Depuis le mois de janvier, Maëva Martinez découvre les joies de la maternité avec son fils, Gabriel. Tout n'est pas facile tous les jours, mais elle peut compter de plus en plus sur son mari, Jules, pour l'aider et la soutenir. La participante à Mamans & Célèbres a d'ailleurs besoin de pas mal de soutien en ce moment car il est lui arrivé quelque chose de terrible. Alors que Maëva Martinez était enceinte de son deuxième enfant, de quelques semaines seulement, elle a été victime d'une fausse couche ou d'une grossesse extra-utérine, comme Mélanie Martial (Da Cruz). Le diagnostic est encore flou.

"Il y a quelques jours j'ai fait un test de grossesse, parce que j'avais un doute, qui s'est révélé positif malgré mes précautions. Ce n'était pas du tout désiré, c'était un accident, et ça datait sur le test de grossesse d'à peu près trois semaines. Et un jour, après avoir fait le test, j'ai eu des contractions énormes, suite à quoi je n'ai pas arrêté de saigner, je saignais beaucoup beaucoup beaucoup. Je me suis dit que je faisais sans doute une fausse couche parce que ce n'est pas normal", explique Maëva Martinez sur Instagram.

"J'ai encore d'autres examens à faire"

La maman de Gabriel ajoute : "Mon médecin s'est inquiété parce qu'elle trouvait que pour une fausse couche c'était vachement tôt, et que ça pourrait être une grossesse extra-utérine, ou un déni. Donc j'ai été aux urgences directement, et ils ont vérifié et à priori c'est effectivement une fausse couche (...) Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, je suis en bonne santé."

Sauf qu'elle est repartie faire des examens à l'hôpital et la théorie de la fausse couche serait désormais écartée : "On ne peut toujours pas exclure la grossesse extra-utérine. J'ai encore d'autres examens à faire (...) En gros, la chute d'hormones n'est pas assez suffisante pour dire que c'est une fausse couche. Elle est assez constante pour ne pas pouvoir exclure la grossesse extra-utérine", confie Maëva Martinez en story. Courage !