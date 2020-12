Maeva Martinez enceinte et mariée à Jules Havez : clashée sur sa robe de mariée, elle réagit

Celle que vous avez pu suivre dans Secret Story 10 sur TF1, La Villa des coeurs brisés 3 sur TFX ou encore Moundir et les Apprentis Aventuriers 4 sur W9 a cependant expliqué : "Un peu déçue quand même des circonstances... Le Covid fait que les choses ne se passent pas comme on aurait aimé mais nous feront notre cérémonie rêvée avec nos familles et proches d'ici 1 an, et comme on l'a rêvé, ça n'en sera que plus merveilleux puisque nous auront notre fils à nos côté du coup, c'est pas plus mal finalement".

"De toute façon on fait jamais rien dans les règles de l'art" a avoué Maeva Martinez qui attend un petit garçon. "On a aussi décidé de faire nos enterrements de vie de garçons et jeunes filles ensemble et non séparément, pourquoi serait-on séparé dans un tel moment ?! Vous en pensez quoi ? On a aussi décidé de le fêter 2 fois, le 2ème à Las Vegas où nous irons à nouveau nous re marier (ça sera une dinguerie)" a-t-elle précisé.

Critiquée pour sa robe de mariée noire, la future maman répond

Mais après avoir dévoilé les photos de son mariage, Maeva Martinez a reçu beaucoup de critiques en plus des compliments et des messages de félicitations. Pourquoi ? Parce qu'elle portait une robe de mariée noire et non blanche. "Oui j'ai une robe noire à la mairie. Avez-vous déjà tenté de vous marier à 9 mois de grossesse ? Je grossis de semaine en semaine et plus grand chose ne m'allait en ce jour. Et je me sentais mieux dans du noir que du blanc" a-t-elle détaillé, "ressembler à une otarie à la mairie non merci" mais "j'aime quand même les otaries".