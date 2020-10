Maeva Martinez enceinte : fille ou garçon ? Elle révèle le sexe de son bébé

Les stars de télé-réalité vont continuer à pouponner dans les mois à venir ! Après la naissance d'Angelina, la fille de Julien Tanti et Manon Marsault et celle de la fille de Vincent Queijo et Rym, d'autres "bébés de la télé" sont attendus prochainement comme le deuxième enfant de Stéphanie Clerbois ou encore le bébé de Camille Froment, ex-candidate des Marseillais. Mais ce n'est pas tout : en juillet dernier, Maeva Martinez a aussi annoncé qu'elle attendait son premier enfant.

Fille ou garçon pour le bébé de Maeva Martinez et Jules ?

Après une relation compliquée avec Marvin Tillière, Maeva Martinez a bel et bien tourné la page. En décembre 2019, elle annonçait être de nouveau en couple avec un certain Jules avec qui elle s'est fiancée en février 2020. Surprise, en juillet, celle que l'on a pu voir dans Secret Story 10 et Moundir et les apprentis aventuriers 4 annonçait attendre son premier enfant qui sera... un garçon ! Sur Instagram, la future maman a posté une vidéo où elle perce un ballon pour révéler le sexe de son bébé, en présence évidemment de son amoureux. Le couple va donc voir la vie en bleu d'ici quelques mois !