Mélanie Da Cruz témoigne après sa grossesse extra-utérine : "Je me dis que j'ai tué mon bébé"

La maman de Swan explique ensuite avec émotions : "Ils m'ont fait une échographie et j'ai vu une poche dans mon utérus. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je les vois en train de me regarder, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Le médecin vient me voir et me dit : 'La poche est dans l'utérus.' Comme personne ne m'explique vraiment les possibilités et ce qui a pu se passer, je me dis que j'ai tué mon bébé. Cette poche, on ne l'a pas vue quand on a fait l'échographie en France. Je suis restée au moins une à deux heures à douter."

"Ils m'ont expliqué que la première piqûre a déclenché une fausse couche. Ça a déplacé l'oeuf dans l'utérus. Du coup, je saignais parce que j'étais en train de perdre le bébé, comme si c'était une fausse couche. Je n'ai pas de séquelles physiques car j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas eu de douleurs. Ce qui était plus difficile, c'était dans ma tête (...) On ne te donne pas trop d'explications donc tu crois que tu as fait un truc de fou et que tu as autorisé une piqûre qui a peut-être tué ton bébé" poursuit Mélanie Da Cruz.