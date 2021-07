Mélanie Da Cruz victime d'une grossesse extra-utérine : "Pour la première fois, je me livre"

Mélanie Da Cruz, maman d'un petit garçon prénommé Swan, se livre ensuite sur les complications rencontrées : "On m'a diagnostiquée à environ 5-6SA une grossesse extra-utérine. Ça arrive à 2% des femmes, je ne suis absolument pas à plaindre, ni à prendre en pitié. Suite à ça, j'ai fait face à des complications, vous ne l'avez absolument pas vu parce que j'ai tout fait pour que ça ne se voie pas, mais j'ai passé 4 jours à l'hôpital quand j'étais à Dubaï (aller-retour). J'ai frôlé l'opération d'urgence, je me passerai du reste des détails."

"Bref, tout ça pour dire que le "félicitation" est difficile à avaler quand tu es incomprise, pas forcément incomprise par vous qui me suivez, mais incomprise par le monde (...) Voilà, pour la première fois, je me livre, peut-être parce qu'aujourd'hui je me sens vide et seule, et aussi parce que, faire semblant, ça n'aide personne, et je fais déjà assez semblant devant les miens", conclut l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5.