Maeva Martinez maman : elle dévoile le prénom de son fils 👶

Après Laura Lempika, Jessica Thivenin, Carla Moreau, Hillary ou encore Mélanie Da Cruz, une autre candidate de télé-réalité est devenue maman pour la première fois. Le 10 janvier 2021, Maeva Martinez a annoncé la naissance de son petit garçon, moins d'un mois après son mariage avec Jules Havez. Elle a dévoilé quelques photos après son accouchement, mais aujourd'hui, elle a décidé de dévoiler le prénom de son fils dans un post Instagram.

"Aucun mot n'est assez puissant pour décrire ce que l'on ressent à la rencontre de notre Fils Gabriel... Nous sommes heureux de vous présenter ce bout d'amour née à 38 semaines, 48cm et 2,835kg. Il se porte à merveille. Je suis tellement heureuse et comblé de bonheur. Aussi, vous allez le découvrir dans quelques instants, une nouvelle aventure va bientôt commencer entre vous et nous", a écrit Maeva Martinez. Son bout de chou s'appelle donc Gabriel !