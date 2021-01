Maeva Martinez maman : premières photos avec son fils après son accouchement 👶

Maeva Martinez maman : premières photos avec son fils après l'accouchement

Carnet rose ou plutôt carnet bleu pour Maeva Martinez et son mari Jules Havez ! Ce dimanche 10 janvier 2021, l'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 4 a annoncé la naissance de son petit garçon et n'a pas manqué de partager la grande nouvelle avec des photos du bébé avec son papa et sa maman.

