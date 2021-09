Emy LTR victime d'une fausse couche : "La perte pour moi a été terrible "

Celle qui sera bientôt dans la saison 2 de True Story sur Amazon Prime Video avec Lena Situations, Gaëlle Garcia Diaz, Fatou Guinea ou encore Bilal Hassani a ajouté : "Depuis ce moment, je n'ai pas eu mes règles, 7 semaines sans règle. De quoi y mettre de faux espoirs d'une nouvelle grossesse rapide non ?". "Évidemment la perte pour moi a été terrible et surtout je me suis mise en tête que je voulais retenter ma chance vite. Maintenant que j'ai goûté un peu à ce bonheur je n'ai plus envie de vivre sans" a précisé Emy LTR.

"Pour moi ne pas y penser c'est impossible et c'est renoncer et ça c'est hors de question"

La YouTubeuse qui est amie avec Olivier Dion et le YouTubeur Darko a continué de s'exprimer sur sa fausse couche en toute honnêteté. "Aujourd'hui devait être une journée ultra sympa, mais ce matin mes règles sont arrivées. Non seulement ce sont les premières depuis la FC mais c'est aussi réaliser que ce ne sera pas pour ce mois ci, que je ne suis pas enceinte et malheureusement c'est aussi me rappeler des mauvais souvenirs. La dernière fois que j'ai ressenti ces douleurs et que j'ai perdu du sang c'était pour quelque chose qui m'a coûté beaucoup de larmes" a expliqué Emy LTR.

"On nous dit de ne pas y penser, de lâcher prise et ça me fatigue. Pour moi ne pas y penser c'est impossible et c'est renoncer et ça c'est hors de question" a-t-elle aussi déclaré, "Tant pis si on me juge tant pis si on me trouve obsessionnelle. Voilà, c'était un peu de sincérité et c'est sûrement le pire relai pour une sortie de vidéo mais je m'en fiche j'ai dit ce que je pensais. Bisous depuis mon lit avec ma bouillotte en souvenir d'avant".