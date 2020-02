Emy LTR s'affiche en couple... avec Darko ? La photo qui intrigue

Qui est le garçon qui fait battre le coeur d'Emy LTR ? C'est la question que les internautes se posent depuis que la youtubeuse a annoncé être en couple. Ce jeudi 20 février 2020, elle a pris tout le monde par surprise en partageant sur Instagram une photo d'elle à côté d'un garçon au visage caché. En légende, un simple coeur qui veut tout dire. Aussitôt, les internautes se sont enflammés et ont cherché à savoir qui était l'heureux élu. Alors qu'on aperçoit juste un bout de barbe, ils sont nombreux à être persuadés qu'il s'agit de Darko.

Emy LTR en couple...

Pourtant, les deux influenceurs qui sont amis depuis des années ont toujours démenti les rumeurs, affirmant qu'ils n'étaient que potes. Fin novembre 2019, l'ancien candidat de Secret Story affirmait :"Emy et moi on s'adore. On s'aime tellement, mais on est juste potes. J'aime trop la relation qu'on a et j'ai pas envie que ça casse tout en fait. Donc non, je n'ai jamais pensé à la pécho. J'apprécie le fait que vous disiez qu'on irait très bien ensemble mais on est déjà très bien ensemble en tant qu'amis ! On n'est pas obligé de se mettre les langues dans les bouches...". Dans une interview accordée à Purebreak récemment, Emy LTR s'énervait de ces rumeurs et regrettait le fait que "dès que je suis à côté d'un homme, je me le tape forcément." : "Ça commence à être saoulant au bout d'un moment".

...avec Darko ?

A-t-elle publié cette photo pour mettre fin aux rumeurs ou pour s'en amuser ? Rien ne confirme qu'il s'agit de Darko, ni même de quelqu'un de connu. Il faudra donc attendre que la jeune femme en dise éventuellement plus... En attendant, ses fans se réjouissent de cette nouvelle : "Qui il est peu importe, le tout c'est qu'il te rende heureuse et ça c'est l'important", peut-on lire en commentaire ou encore "Je suis TTRROOOOOPP contente pour toi", "Que du bonheur", "Vous êtes beaux", "Omgggggg c'est beaucoup trop mignon"", "T'as l'air tellement heureuse", "Mon coeur bat à 1000 à l'heure tellement je suis heureuse pour toi !".