Star Academy : du sexe en cachette au château ? L'endroit improbable où les candidats se retrouvaient

C'est le grand jour ! Star Academy est de retour sur TF1, 10 ans après la saison 9 diffusée à l'époque sur NRJ12. Nikos Aliagas reprend les rênes pour cette saison 10 qui s'annonce exceptionnelle et devrait, si tout va bien, attirer de nombreux téléspectateurs nostalgiques. Le premier prime nous permettra de faire connaissance avec les nouveaux élèves mais aussi de découvrir les professeurs. Aria Crescendo qui avait déjà participé à l'émission a confirmé sa présence en tant que prof de sport et on sait que Michael Goldman sera le directeur. Quant au parrain ? Il s'agit du chanteur Robbie Williams. La classe !

Dans les saisons précédentes, on aimait tant suivre le parcours et l'évolution des élèves en matière de chant que leurs relations personnelles au château de Dammarie-Les-Lys. Si de belles amitiés se sont formées, on a aussi eu droit à pas mal de couples ! Comment oublier par exemple le duo Jenifer/Jean-Pascal, le couple Jessica/Mario ou encore Jérémy et Maud et Emma et Fabien ? Des relations qui n'ont pas survécu à l'extérieur, une fois l'aventure terminée.

On ne s'était pas forcément posé la question à l'époque mais vous vous demandez peut-être s'il y a aussi eu du sexe au château, quand les caméras ne tournaient pas. Il y a quelques années, Jean-Pascal Lacoste a répondu à cette question. Et on s'attendait pas vraiment à découvrir dans quel endroit assez improbable il y a eu des rapprochements lors de la saison 1 de l'émission animée par Nikos Aliagas. Vous n'êtes pas prêts !

"Je ne pense pas qu'ils aient fait un Uno ou un Scrabble"

Si Loana nous a offert la scène mythique de la piscine dans Loft Story, les élèves de la Star Academy avaient lors de la saison 1 un endroit tout aussi improbable pour se rapprocher (et plus si affinités). En 2015, Jean-Pascal avait évoqué les couples de la Star Ac et le sexe dans le documentaire Génération Star Academy sur TMC. L'ex-candidat avait même balancé que les rapprochements avaient lieu... dans la salle de bain. "C'était le seul endroit où il n'y avait pas de caméras" avait-il confié !

S'il assure ne s'y être jamais isolé avec Jenifer avec qui il a vécu une idylle dans l'émission, JP avait à l'époque dévoilé une anecdote sur Mario et Jessica, autre couple culte de la saison 1. "Mario s'y était isolé avec sa copine de l'époque un petit moment. Je ne pense pas qu'ils aient fait un Uno ou un Scrabble à ce moment-là. Surtout qu'il est sorti un peu rouge et essoufflé" s'est souvenue Jean-Pascal.

De son côté, Carine qui a participé elle aussi à la saison 1 a expliqué que certains candidats ont fait l'amour... dans la baignoire ! "Je me rappelle des gens qui se retrouvaient le soir dans la baignoire, et moi je voulais juste me brosser les dents à côté, mais c'était pas possible !" avait-elle expliqué. C'est vrai que c'est très particulier quand même...