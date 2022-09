Star Academy 2022 : une prof spoile sa participation et son grand retour

C'est le pari de l'automne de TF1. Bientôt 10 ans après la dernière saison qui avait été diffusée sur W9, Star Academy revient au château de Dammarie-les-Lys avec de nouveaux élèves. Cette saison 10 s'est dévoilée lors d'une conférence de presse où l'équipe a annoncé quelques nouveautés. Mais beaucoup de questions demeurent, comme par exemple l'identité des professeurs. Ils ne seront dévoilés que lors du premier prime... mais certains ont pris les devants.

Cette ex-prof de la Star Ac' annonce son retour et spoile tout le monde

A quelques semaines du lancement, une prof vue dans les saisons précédentes a annoncé son come back via un post Instagram. Il s'agit d'Aria Crescendo, qui était professeur d'aide à la préparation physique. On avait pu la voir dans les saisons 5 et 6, en 2005 et 2006. Pour annoncer son retour, la pro qui est spécialisée dans le yoga a posté une ancienne séquence d'une quotidienne. "Quoi de mieux qu'un flash back pour vous annoncer mon retour à la @staracademytf1 pour détendre recentrer et challenger les élèves avant le prime" a-t-elle posté avant d'ajouter : "Même château mêmes good vibes, juste 20 ans plus tard, on adore !".