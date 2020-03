Coronavirus : Cristiano Ronaldo, Messi et Federer font des dons pour les hôpitaux et les familles

Cristiano Ronaldo et son agent aident les hôpitaux

De nombreuses stars ont fait des dons pour aider à lutter contre le coronavirus, de Rihanna à Blake Lively en passant par BTS. Et les sportifs aussi sont plusieurs à se mobiliser contre la pandémie du Covid-19. Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes vont faire don de trois unités de soins intensifs à des hôpitaux portugais.

C'est ce que le Centre hospitalier universitaire de Lisbonne nord (CHULN), qui englobe les hôpitaux de Santa Maria et Pulido Valent, a expliqué dans un communiqué à l'AFP. CR7 et son agent vont donner "deux unités de soins intensifs" avec une "capacité de dix lits chacune". Et en dehors des lits, les dons de Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes comprennent aussi des respirateurs et des moniteurs cardiaques. "Un équipement essentiel pour assister les patients atteints du Covid-19" a précisé l'hôpital dans le communiqué.

A noter que le footballeur qui fait partie du top 10 des sportifs les mieux payés au monde et l'homme d'affaires qui s'occupe de plusieurs joueurs de foot feront un don similaire à l'hôpital Santo Antonio, du centre hospitalier universitaire de Porto (nord). "Il s'agit d'un investissement très important qui comprend plus d'une dizaine de respirateurs et autres équipements nécessaires" a avoué Eurico Castro Alves, directeur du département de chirurgie de cet hôpital, à Jornal de Noticias. Et "si cela s'avère nécessaire, Cristiano Ronaldo souhaite faire de même à Madère".

Son grand rival, Lionel Messi, a lui aussi mis la main à la poche pendant le confinement. Le capitaine du FC Barcelone aurait fait un don de 1 million d'euros à un hôpital selon le quotidien catalan Mundo Deportivo. Sur Twitter, les équipes de la clinique hospitalière de Barcelone ont confirmé avoir reçu de l'argent de la part du footballeur, sans pour autant préciser le montant : "Merci Leo pour ton soutien et ton engagement".