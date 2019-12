The Voice 2020 : Jenifer révèle les véritables raisons de son départ

Plus que quelques semaines avant le retour de The Voice ! Pour sa neuvième saison, l'émission de TF1 a annoncé plein de nouveautés, comme le fait que les lives ne se dérouleront plus sur le plateau de TF1 à la Plaine Saint Denis, mais dans une grande salle parisienne ou le fait que les coachs ne pourront plus voler de talents à leurs collègues lors des battles. Autre nouveauté de taille : les coachs ! Julien Clerc, Mika, Soprano et Jenifer ont laissé leurs fauteuils rouges à Amel Bent, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian. Une décision prise par TF1, qui souhaitait innover, mais aussi par les anciens coachs, qui préféraient se consacrer davantage à leurs projets.

Les véritables raisons de son départ de The Voice

C'est notamment le cas de Mika, ou encore de Jenifer, qui a dévoilé les raisons de son départ de The Voice pour la première fois dans une interview accordée au magazine Télé 7 Jours : "Le trop est l'ennemi du bien. J'aime faire les choses de façon naturelle. Je n'étais pas 100 % libre physiquement après ma tournée, car les tournages ont eu lieu en novembre. Et puis, mentalement aussi, j'étais moins disponible. Mon rôle de maman est primordial, et en plus des concerts, j'avais besoin d'être avec mes enfants. J'ai réussi à tout concilier jusqu'à présent. Rempiler aurait été trop. Mais je serai dans The Voice Kids l'année prochaine". Il s'agit donc d'un simple problème d'emploi du temps pour celle qui a rencontré un véritable succès avec son dernier album "Nouvelle Page", sorti en octobre 2018.

Jenifer a plein de projets pour 2020 !

Mais si vous ne la verrez pas les samedis soirs sur TF1, il y a des chances que vous la retrouviez ailleurs : "J'ai un peu écrit, je verrais ce que j'en fais. Il y aura aussi, peut-être des tournages, pour la télé ou pour le cinéma. Je veux défendre des rôles, me mettre dans la peau d'autres personnages... (...) Je ne m'arrête jamais vraiment : les tournages de The Voice Kids mi-décembre, un peu de temps avec ma famille à Noël et en janvier, Les Enfoirés pour les Restos du coeur. Et évidemment, commencer à réfléchir à la suite, ce que je pourrais chanter de nouveau".