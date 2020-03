DJ Snake, Malik Bentalha, Ladji Doucouré... Les stars se mobilisent pour soutenir les soignants

DJ Snake, Malik Bentalha, Ladji Doucouré... Les stars se mobilisent

En cette période de pandémie du coronavirus, le personnel soignant est très sollicité dans les hôpitaux. Pour les soutenir, plusieurs personnes les applaudissent tous les soirs à 20 heures à leurs fenêtres. Il y a aussi des jeunes de cités de Sartrouville qui livrent des paniers-repas au personnel soignant ou encore celles et ceux qui fabriquent des masques comme Luna, la fille de Booba. Et maintenant c'est l'association Impulsion75 qui lance un appel aux dons intitulé #COVID19-OPERATION1ereURGENCE en partenariat avec la Fondation de France.

De nombreuses célébrités, de DJ Snake à Malik Bentalha en passant par Ladji Doucouré et d'autres sportifs se mobilisent pour soutenir les soignants avec l'association Impulsion75. Ils sont même de plus en plus nombreux à donner, à offrir leur image et leur voix pour afficher leur soutien. L'artiste DJ Snake, l'acteur et humoriste Malik Bentalha ou encore le champion l'athlétisme et ex-candidat de Danse avec les stars 10 font donc partie des stars à avoir posté une vidéo pour soutenir infirmiers et infirmières, aide-soignant(e)s, médecins et l'ensemble des personnes qui continuent de travailler dans les hôpitaux pour soigner des patients et risquent leurs vies face au Covid-19.