MYM : ciao les nudes ? Une star de la musique rejoint la plateforme pour tout changer

MYM en a marre d'être comparée à OnlyFans

Le saviez-vous ? MYM - la célèbre plateforme destinée aux stars, est l'abréviation de "Meet Your Model" et "Me You More". Cette information ne sert pas à grand chose, mais elle a le mérite de mettre en avant le concept du site : permettre aux fans de suivre toujours au plus près le quotidien de leurs célébrités préférées, comme si Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok ne suffisaient pas. La différence ici ? Pour y avoir accès, il faut s'abonner aux comptes pour des prix allant de 9,99 euros à 19,99 euros par mois, voire plus.

Enfin ça, c'était la promesse initiale. Dans les faits, les stars ont surtout été remplacées par les influenceurs de tous genres, et les contenus publiés ont en réalité rapproché MYM d'OnlyFans (ultra puissante et donc inconcurrençable) que d'Instagram, ce qui a permis à la plateforme de se retrouver avec une réputation de site érotique / pornographique. Une tournure qui n'était pas prévue par les dirigeants au moment du lancement et qui a donc freiné sa croissance.

>> Grâce à Onlyfans, cette influenceuse gagne 270 fois plus qu'un médecin <<

Gros changement stratégique à venir pour la plateforme

Mais visiblement, l'heure du changement est annoncée. La nouvelle a été officialisée ce mercredi 5 octobre 2022, la plateforme française aux 9 millions d'utilisateurs vient de voir un nouvel actionnaire, qui aura également le rôle d'ambassadeur, entrer dans la danse : DJ Snake.

L'objectif ici ? Se servir de "sa connaissance exceptionnelle du milieu artistique" et de son aura pour donner un coup de boost à MYM (notamment à l'international), mais également redéfinir les contours stratégiques de cette plateforme en l'axant principalement sur des contenus grand public (en visant l'industrie musicale en prio) et intéressants à la fois pour les créateurs et pour les fans.