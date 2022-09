Grâce à Onlyfans, cette influenceuse gagne 270 fois plus qu'un médecin

Vous avez la flemme de faire des études ? Et pourtant, les cours de mathématiques pourraient bien vous être utiles dans le futur afin de vous aider à compter tous les millions d'euros qui seront sur votre compte bancaire grâce à OnlyFans. En effet, si la plateforme est moins connue que Instagram, Snapchat ou TikTok, elle est en revanche nettement plus rentable pour certains de ses utilisateurs.

Gemma McCourt millionnaire grâce à OnlyFans

En février dernier, Corinna Kopf révélait qu'elle avait gagné près de 10,8 millions de dollars en l'espace de 8 mois grâce aux abonnements à son compte et au contenu (photos, vidéos personnalisées) qu'elle peut y poster. Une somme hallucinante ? Oui, mais qui s'avère ridicule quand on la compare au succès de Gemma McCourt. Si son nom ne vous dit rien, il s'agit pourtant de l'une des influenceuses les plus importantes de ce réseau.

A ce jour, et selon les informations du site MrQ, la britannique pourrait en effet compter sur le soutien de près de 102 000 fans qui n'auraient pour la plupart pas hésité à souscrire à son offre d'abonnement d'une valeur de 30 dollars par mois. Autrement dit, une fois la part de 20% prélevée par OnlyFans, cela signifie que la mannequin gagnerait environ 2,4 millions de dollars par mois, soit... 29,4 millions de dollars par an. Rien que ça. A titre de comparaison, elle gagne donc 270 fois plus qu'un médecin britannique (salaire moyen de 109 000 dollars par an) et 1360 fois plus qu'un journaliste à Purebreak. #Reconversion

Et à la question, "quel intérêt de s'abonner à son compte plus qu'à un autre ?", la jeune femme - qui poste de nombreux contenus sexy, assure qu'elle répond à tous les messages qu'elle reçoit et qu'elle n'hésite jamais à offrir quelques surprises en DM à certains de ses fans. Voilà voilà.