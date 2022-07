OnlyFans : cette influenceuse gaming a gagné 2 millions de dollars en 1 mois

875 300 abonnés sur Twitch, 6,6 millions d'abonnés sur Instagram, 4,5 millions d'abonnés sur TikTok, c'est peu dire que Corinna Kopf est une influenceuse et joueuse gaming particulièrement suivie. Et si l'on se fie à une récente vidéo du Vlogueur David Dobrik, la jeune vidéaste de 25 ans est tellement adorée de son public qu'elle est aujourd'hui millionnaire grâce à lui.

Corinna Kopf millionnaire grâce à OnlyFans

En effet, comme de nombreuses autres célébrités, Corinna Kopf possède un compte OnlyFans privé. Au programme de celui-ci ? Pour 19$ par mois (ou 180$ par an), la gameuse propose notamment à ses abonnés du contenu exclusif et des photos/vidéos en mode semi-nue basées sur du LEWD (comportement lascif). Rien de très original sur la plateforme, mais suffisant pour faire aujourd'hui le bonheur de son banquier.

A travers son compte TikTok, David Dobrik a en effet partagé le bilan comptable de son ami sur OnlyFans entre juin 2021 et février 2022. Résultat ? Corinna Kopf a tout simplement gagné près de 10 823 901 dollars au cours de cette période. Le plus fou ? En l'espace d'un mois seulement (juin 2021), elle avait déjà créé l'exploit de gagner 2,4 millions de dollars.

De quoi faire halluciner le Vlogueur, "Ca me donne envie de vomir, c'est absolument dingue. C'est mensuel ! MENSUEL !" et nous faire envisager un changement de carrière... Et tant pis si y a plus les tickets resto avec !