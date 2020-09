Tyler Posey (Teen Wolf) débarque sur OnlyFans... et chante nu !

Lancé en 2016, OnlyFans a gagné en popularité avec la pandémie de coronavirus et l'arrivée sur la plateforme de plusieurs célébrités. Basé sur un système d'abonnement, ce réseau social qui compterait 61 millions d'abonnés dans le monde est surtout populaire pour ses contenus X, la pornographie et la nudité y étant autorisés. Les "créateurs" y sont rémunérés via les abonnements et les pourboires qui peuvent être envoyés par leurs "fans". Présente sur le réseau depuis août 2020, l'ex-star de Disney Bella Thorne s'était vantée d'avoir gagné 1 million de dollars en 24 heures suite à son inscription. On dirait qu'elle a donné des idées à l'un de ses ex.

Tyler Posey annonce son arrivée sur OnlyFans

Alors que Dylan O'Brien enchaîne les rôles au cinéma (il sera bientôt à l'affiche du film Love and Monsters), Tyler Posey s'est un peu éloigné des plateaux. Après les films Action ou vérité et The Last Summer ou encore les série Jane the Virgin et Now Apocalypse, l'acteur se consacre à sa deuxième passion : la musique. Et pas que ! Sur ses réseaux sociaux, l'acteur a fait une annonce inattendue : il vient de rejoindre OnlyFans.

Pour 14,99 dollars par mois, les fans de Tyler Posey peuvent donc s'abonner à son compte et recevoir des contenus exclusifs. Pour l'instant, l'acteur n'a pas précisé s'il posterait ou non des images dénudées mais la vidéo accompagnant son annonce le montre quand même en train de chanter nu, couvert par sa guitare. Bref, ça promet !