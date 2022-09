Jazz dénonce MYM et ses photos sexy : "C'est de la prostitution"

"Une prostitution virtuelle où malheureusement plein de jeunes femmes et de mecs se mettent à faire des photos dénudées, des photos très sexy, encore même des vidéos, malheureusement certains de mes amis ont ce contenu et je ne les dénigre pas. Mais je suis obligée de pointer du doigt car personne ne le fait aujourd'hui" a expliqué Jazz.

Elle a aussi parlé des dérives, comme le fait que des filles mineures et des garçons mineurs veuillent faire ça : "Cette application incite des jeunes filles aujourd'hui à vouloir s'y inscrire car, oui, cela est vrai. Ça ramène beaucoup d'argent, les jeunes se disent que c'est que de simples photos mais non, c'est pire, c'est une forme de prostitution tolérée".

"Perso, moi, ça me choque", "j'aurais le coeur brisé de voir ma fille ou ma petite soeur sur ce genre d'endroits"

La candidate de télé-réalité dont le salaire avait été révélé dans TPMP a même révélé que MYM lui avait proposé de faire de la pub, mais qu'elle avait refusé : "Perso, moi, ça me choque, je dois vous avouer qu'il y a 2 ans de ça, j'avais été contactée ils m'offraient une belle somme pour en faire la promotion mais je ne l'ai pas fait. Car j'aurais le coeur brisé de voir ma fille ou ma petite soeur sur ce genre d'endroits".

"Ça me fait aussi de la peine de voir mes amis qu'elles sont des gens biens et ne sont pas des gens malsains mais malheureusement l'argent et les réseaux font tourner la tête" a déclaré la maman de Chelsea, Cayden et London qui ajoute "c'est choquant de gagner autant d'argent pour ça". "Personnellement je recommande vivement à toute mère, tante, grande soeur, pote, meilleurs amis à ne pas laisser nos proches sur ce genre d'application".