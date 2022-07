Jazz Correia : son salaire révélé dans TPMP, elle menace Cyril Hanouna, "Tu veux qu'on parle de combien tu gagnes ?"

Souvenez-vous, le jeudi 27 avril 2022, Cyril Hanouna a dévoilé les salaires des 10 candidats de télé-réalité les mieux payés. Dans le classement, on retrouvait Paga (entre 30 000 et 50 000 euros par mois), Milla Jasmine (entre 30 000 et 70 000 euros), Léana (entre 10 000 et 100 000), Astrid Nelsia (entre 20 000 et 100 000), Carla Moreau et Kévin Guedj (de 100 000 à 150 000 euros), Jazz Correia et Laurent (de 120 000 à 200 000 euros), Julien Tanti et Manon (entre 130 000 et 200 000 euros), Maëva Ghennam (entre 150 000 et 200 000 euros), Jessica Thivenin et Thibault Garcia (300 000 euros). Nabilla, avec son salaire mensuel de 350 000 euros, occupait la première place

Les révélations faites dans l'émission n'ont pas plu à tout le monde et plusieurs candidats ont réagi. Parmi eux, on retrouve Jazz Correia. La jeune maman qui a décidé de quitter Dubaï a rapidement poussé un coup de gueule sur les réseaux. "Je tiens juste à dire que les salaires annoncés par TPMP sont faux à 100 %. Et le classement n'en parlons même pas" avait-elle affirmé.

Jazz s'attaque à Cyril Hanouna

Mais, n'en déplaise aux candidats mécontents, C8 a rediffusé la séquence ce mardi 12 juillet 2022 dans le best-of de TPMP. Jazz n'a pas manqué de réagir à nouveau et a clashé Cyril Hanouna en story Instagram. "Cyril Hanouna, tu cherches quoi au juste ? Que l'on se fasse tous braquer, séquestrer ou racketter juste pour des mensonges que tu affiches pour de l'audience ?" s'est-elle agacée.