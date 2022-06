TPMP : l'énorme annonce surprise de Cyril Hanouna qui va déchaîner les fans de l'émission

Ce jeudi 23 mai 2022, Cyril Hanouna a animé la dernière quotidienne de TPMP de la saison et l'animateur a profité de l'occasion pour mettre fin à un suspense incroyable. S'il a récemment indiqué qu'il négociait avec C8 pour continuer TPMP l'année prochaine, rien n'était encore signé. Mais hier, il a pris la parole en mode Président et a rassuré les fans de l'émission.

"Nous venons de clôturer la neuvième saison de Touche pas à mon poste sur C8. Une saison riche en émotions, riche en rebondissements et riche en audiences (...) Il est temps maintenant, de se tourner vers l'avenir. Que va-t-il se passer ? Sachez qu'il y a énormément de choses qui ont été proposées et je peux vous dire aujourd'hui, que Touche pas à mon poste et ma personne seront sur C8 pour la saison 2022/2023, mais également pour la saison 2023/2024, mais également pour la saison 2024/2025, et également pour la saison 2025/2026" annonce celui qui n'est plus célibataire sous les applaudissements du public et des chroniqueurs, avant d'ajouter : "Merci au groupe Canal+ pour leur confiance (...) Sachez que tout est réglé (...) On sera sur l'antenne de C8 avec TPMP et d'autres projets jusqu'en 2026".

Un nouveau jeu au concept fou ?

En parlant d'autres projets, celui qui a obligé Raymond Aabou à changer de prénom a dévoilé au Parisien qu'il avait un nouveau jeu avec un concept de folie dans la tête : "C'est un quiz avec deux-cent personnes en plateau. Les trente personnes qui répondent juste aux premières questions montent dans un bus avec leur valise. Ceux qui perdent restent sur le bord de la route. Puis on arrive sur un bateau et enfin dans un avion. Ceux qui perdent sautent en parachute. Le dernier gagnera une grosse somme".

On a hâte de voir ça !