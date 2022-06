TPMP : pourquoi Cyril Hanouna a obligé Raymond Aabou à changer de prénom au début de sa carrière

Cette semaine, Raymond Aabou a eu le droit à une belle surprise. Comme l'a dévoilé Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), il a été élu "chroniqueur de TPMP préféré des téléspectateurs" lors d'un sondage organisé par TV Mag et qui a réuni près de 50 000 votes. Une récompense qui a particulièrement ému la nouvelle star du talk show, qui en a profité pour accorder une rare interview au magazine.

Raymond Aabou a dû changer de prénom à cause de Cyril Hanouna

L'occasion pour Raymond Aabou de rappeler sa fierté, "Les gens sont géniaux, j'adore. C'est un beau compliment pour quelqu'un comme moi qui était, au départ, un simple spectateur de l'émission", de livrer le secret de sa réussite, "Si vous êtes présent dans les débats et que vous donnez votre point de vue sans tricher, vous faites une bonne émission", mais également... de faire une improbable révélation.

En effet, si le chroniqueur se fait appeler Raymond sur le plateau de TPMP, il ne s'agit pas de son véritable prénom qui est... Cyril ! Comme il l'a révélé auprès de TV Mag, il a été contraint de le changer dès 2011 en rejoignant l'émission Hanouna le matin sur Virgin Radio sur les conseils de son mentor, "C'est mon deuxième prénom que Cyril m'a fait adopter lorsque nous avons commencé à travailler ensemble à la radio. Il ne pouvait pas y avoir deux Cyril dans la même émission."

Une situation parfois déroutante pour le chroniqueur

Un changement de prénom qui fait sens pour éviter les doublons / quiproquos, et qui l'aide au quotidien à gérer sa notoriété, "Dans une journée, on va m'appeler 100 fois Raymond et ça me permet de savoir que j'ai affaire à des gens qui me connaissent par le biais de la télévision", mais qui n'est pas toujours simple à vivre.

Alors même que "dans les coulisses de Touche pas à mon poste, à part trois ou quatre personnes, tout le monde [l]'appelle Raymond", le chouchou du public confesse être soulagé quand son vrai prénom revient dans une conversation. "Cela me fait un bien fou quand on m'appelle Cyril, cela vient le plus souvent des gens qui me sont proches et qui me connaissent vraiment", a-t-il confessé. Vous voilà prévenu.