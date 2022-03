TPMP : Cyril Hanouna et Raymond reviennent sur leur clash, "Je m'en bats les cou*lles !"

Que serait TPMP sans quelques polémiques et clashs ? On est habitué, ce ne sont pas les tensions qui manquent dans l'émission diffusée chaque soir sur C8. Quand ce ne sont pas les invités (comme avec le clash des proches de Loana fin 2021), ce sont les chroniqueurs qui se prennent régulièrement la tête. Et la semaine dernière, l'un d'eux a même quitté le plateau ! Alors que Ruby Nikara était invitée dans l'émission, Raymond Aabou n'a pas trop kiffé la séquence et n'a pas hésité à critiquer le choix de Cyril Hanouna. Un peu vexé, ce dernier lui a lâché qu'il pouvait quitter le plateau s'il n'était pas content, chose que Raymond a faite.

Raymond revient sur son départ du plateau



Ce mardi 15 mars 2022, Raymond était de retour dans TPMP et est revenu dans le Before sur sa décision de quitter le plateau de l'émission de C8. Le chroniqueur qui est chauffeur livreur dans la vie a rappelé que, même s'il vient dans l'émission pour débattre, il n'est pas présent pour le choix des sujets abordés et les découvre en direct. Il ne choisit donc pas nécessairement les sujets sur lesquels il va intervenir, d'où le clash survenu le 10 mars dernier. Ce mardi 15 mars, le chroniqueur est revenu sur l'affaire et a tenu à mettre les choses au clair. "J'ai touché à ta ligne éditoriale, c'est vrai. Il faut savoir qu'il y a des équipes qui bossent depuis 9 heures sur une ligne éditoriale, sur des sujets. Moi, pendant qu'ils bossent sur l'émission, je suis en train de livrer, je fais autre chose et je ne m'intéresse pas du tout à l'émission. J'arrive ici, il est 18 heures, après le boulot et je viens ici comme dans une récré. Quand je ne suis pas d'accord avec la ligne éditoriale, tu sens qu'on attaque tes équipes et tu me dis 'si tu n'es pas content tu peux y aller'. Effectivement, je n'étais pas content, je suis parti" a-t-il expliqué comme vous pouvez le voir dans la vidéo.

"Quand vous attaquez Cyril, vous attaquez mon pote"

Une darka qui n'a pas duré longtemps puisque Raymond est resté en loges, comme s'amuse l'animateur. Mais le chroniqueur avoue avoir été peiné par des messages qui lui ont été envoyés sur les réseaux. Non pas parce qu'il était victime de critiques mais parce que certains internautes ont clashé Cyril Hanouna. Une chose qui a fait de la peine à Raymond comme il l'explique. "Merci pour les messages, vous êtes adorables mais quand vous attaquez Cyril, vous attaquez mon pote (...) J'ai la chance de pouvoir me relever et partir, ce n'est pas la première fois. (...) C'est une chance incroyable" a-t-il confié.

Cyril Hanouna, lui, a expliqué être touché par son chroniqueur qui vit mal les critiques contre son "boss"... alors que lui-même n'en a rien à faire ! "Ce qui me fait le plus de peine et me touche le plus chez Raymond, c'est qu'il est peiné pour moi. Il passe un mauvais week-end à cause de ça. Il ne sait pas que moi, je m'en bats les cou*lles mais d'une force ! (...) Je le vois triste mais moi, j'ai oublié. (...) Quand vous mettez des trucs négatifs sur moi, ce n'est pas à moi que vous faites de la peine mais à Raymond. Et ils sont tous pareils ici !" a-t-il expliqué en parlant des autres chroniqueurs.