TPMP, bientôt la fin ? Cyril Hanouna évoque son avenir et celui de l'émission, "ce n'est pas moi qui décide"

Cyril Hanouna ne cache rien à ses fidèles fanzouz et il l'a encore prouvé dans TPMP, ce mardi 23 février 2022. L'animateur, qui a récemment recadré Matthieu Delormeau, a parlé de son avenir à la télé et a déclaré qu'il comptait bien rester fidèle au groupe Canal+ : "Je n'irai jamais sur une autre chaîne. C'est soit j'arrête, soit je continue ici. Je n'irai jamais sur une autre chaîne, car ça ne m'intéresse pas. Ici, c'est ma famille. Et sa famille, on ne la quitte pas ! (...) On peut arrêter l'émission à la fin de la saison, comme ça peut s'arrêter la saison prochaine. On est en train de parler. Je vous dirai ça très vite". S'il a laissé planer le doute sur son envie de continuer à faire de l'antenne, la plupart de ses chroniqueurs n'y ont pas cru une seconde !

"Je serai encore pour 4 ans à l'antenne, en quotidienne"

Au retour de la pub, Cyril Hanouna a rassuré ses fans en annonçant qu'il sera toujours à la télé durant les quatre prochaines années. "Sachez-le, je fais une annonce aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je serai encore pour 4 ans à l'antenne, en quotidienne" déclare-t-il sous les hourras du public et des personnes présentes autour de la table. Mais, l'animateur qui a révélé le salaire de ses chroniqueurs a aussi indiqué que cela pourrait se faire ailleurs que sur C8. "Il y a des chances que ça soit dans le groupe Canal qui est ma famille. Quoi qu'il arrive, je serai là, ne vous inquiétez pas. Moi je suis très heureux et après c'est vous (les téléspectateurs) qui déciderez. Je dis quatre ans mais ce n'est pas moi qui décide, peut-être que dans un an vous n'aurez plus envie de voir ma gue*le. Mais tant que je m'amuse et tant que vous vous amusez avec nous, je serai là". "On sera là aussi ?" lui demande alors Kelly Vedovelli, souvent en rebellion contre son patron ces derniers temps. "Alors, ça, c'est une autre paire de manches ! Je ne peux pas non plus dire tout et n'importe quoi aux téléspectateurs" répond Baba, déclenchant les rires du plateau.