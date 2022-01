TPMP : Cyril Hanouna révèle les salaires des chroniqueurs, voici ceux qui sont les mieux payés

Cyril Hanouna révèle les chroniqueurs de TPMP qui sont les mieux payés

Comme chaque année, Cyril Hanouna a accueilli des nouveaux chroniqueurs dans TPMP sur C8, en plus de ses chroniqueurs phares. Mais qui parmi Benjamin Castaldi, Kelly Vedovelli, Matthieu Delormeau, Gilles Verdez, Valérie Benaïm, Isabelle Morini-Bosc, Bernard Montiel ou encore Géraldine Maillet est le chroniqueur ou la chroniqueuse le/la mieux payé(e) ? Cyril Hanouna a dévoilé les noms de ses quatre chroniqueurs qui gagnent le plus d'argent dans TPMP, dans l'émission de ce lundi 17 janvier 2022.

"Sachez que si je devais choisir entre les chroniqueurs et le public, je choisirais le public" a d'abord lancé avec humour "Baba", "Parce que vous n'êtes pas payants". "Si vous saviez combien ça me coûte tout ça" a ajouté Cyril Hanouna. "Si vous saviez ce que ça vous rapporte aussi" a alors répondu Matthieu Delormeau.

L'animateur qui avait appelé son fils en direct a ensuite demandé à ses chroniqueurs : "A votre avis, quel côté est le plus cher ? Le droit ou le gauche ?". Et tous ont montré le côté droit avec Matthieu Delormeau, Valérie Bénaïm, Benjamin Castaldi et Kelly Vedovelli. "Oui, c'est celui-là" a confirmé le présentateur. Sans donner les chiffres exacts, Cyril Hanouna a confirmé que les plus gros salaires sont donc de ce côté de la table. "Vous avez deux salaires problématiques du côté droit" a-t-il indiqué, Gilles Verdez rétorquant : "Trois, non ?".

Cyril Hanouna balance les noms : et c'est Valérie Benaïm la mieux payée

L'animateur de TPMP a alors révélé que Valérie Benaïm est la mieux payée de tous les chroniqueurs : "Benaïm, elle est au même salaire que les trois autres... sauf qu'elle le mérite". "Benaïm, vous avez le plus gros salaire des chroniqueurs avec les primes en plus. C'est la mieux payée des chroniqueurs" a-t-il déclaré, "C'est celle qui gagne le plus à la fin du mois. J'ai tout regardé. C'est Benaïm qui est la mieux payée".

Après Valérie Benaïm viennent Benjamin Castaldi, Matthieu Delormeau et Bernard Montiel. C'est le top 4 des chroniqueurs les mieux payés dans TPMP. Cyril Hanouna a en effet confié : "En 2, c'est Castaldi, en 3 c'est Delormeau et en 4, c'est Montiel !". Et le plus petit salaire, "c'est moi" a lâché le trublion du PAF en riant. En 2019, le boss de H2O Productions avait dévoilé les plus gros salaires de TPMP, et c'était déjà Valérie Benaïm et Benjamin Castaldi en tête.