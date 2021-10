Cyril Hanouna appelle son fils... mais tombe sur son ex, qui dévoile son surnom en direct de TPMP

"Oui, comment ça va ? Tu sais que je suis à l'antenne là ?" a d'abord tenu à préciser Cyril Hanouna, "Je voulais voir Lino". "Arrête ! Les gens vont se demander pourquoi je t'appelle HP" a répondu Emilie, "Arrête, tu dis n'importe quoi" a-t-elle ajouté, visiblement certaine que son ex l'a faisait marcher. Elle pensait vraiment ne pas être en direct à la télévision. "Mais sur la tête de ma mère qu'on est en direct... Non les gens ne disent rien, ils sont plutôt contents" a alors insisté Cyril Hanouna.

Pourquoi Emilie surnomme Cyril Hanouna "HP"

Quand Emilie a finalement fait confiance à Cyril Hanouna et compris que son ex était vraiment en train de présenter TPMP pendant leur appel, elle a déclaré : "Et les gens, ils se demandent pas pourquoi je t'appelle HP ?". "Qu'est-ce que je dis ?" a alors demandé celui qui se fait surnommer "Baba" par les fanzouzes. Il avait l'air gêné de devoir expliquer le surnom que lui donne toujours son ex.

"Mon ex, avec qui on est restés très proches, très amis, m'appelle HP. C'est-à-dire Hôpital Psychiatrique" a finalement lâché le trublion du PAF, "Je t'embrasse quand même". "De loin" a répondu avec humour la maman de Lino. Puis, son fils a confirmé ne pas avoir aimé l'émission sur RFM : "J'avais envie de dormir quand j'ai écouté son émission".