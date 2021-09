TPMP : "T'es un thon", "petite b*te"... Le clash choquant entre les proches de Loana

Cyril Hanouna recevait Loana, Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer dans TPMP : leur gros clash a choqué Kelly Vedovelli

Ce jeudi 23 septembre 2021, Cyril Hanouna a invité Loana, Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer dans TPMP sur C8. Alors que l'animateur a tenté de réconcilier le trio d'anciens amis, un gros clash a éclaté entre l'ex belle-fille de Sheila et le sosie d'Elvis. Ils ont dérapé et se sont lancés des insultes, choquant notamment Kelly Vedovelli au passage.

TPMP : Loana se réconcilie avec sylvie Ortega Munos