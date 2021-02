Loana clashée sur sa transformation : "Je la trouve réussie par rapport à ce que j'étais"

Loana a aussi lâché : "Pour ceux à qui ça déplaît vous n'avez qu'à passer votre chemin !! Vous n'avez pas autre chose dans votre vie que de perdre votre temps à écrire ce genre de critiques qui ne regardent que votre propre jugement et dans le seul but de blesser. A ceux qui perdent leur temps à me critiquer (quoi que je fasse) : je vous emmerde".

Loana remercie les internautes qui prennent sa défense

Celle qui avait accusé son ex Fred Cauvin de la battre, en dévoilant des photos choc, a aussi tenu à remercier les internautes qui ont pris sa défense dans les commentaires. "A ceux qui prennent le temps de me défendre, de me laisser un joli message, de m'encourager : mille merci ça me touche, énormément", "et me va vraiment droit au coeur" a-t-elle déclaré. "Heureusement que je vous ai toujours eu dans ma vie toujours à mes pour m'aider, à me retrouver, me relever..." a aussi confié Loana à ses abonnés, "Merci beaucoup pour vos commentaires et surtout de me défendre".