TPMP - Malaise entre Sophie Tapie et Cyril Hanouna en direct :"On a l'impression de te faire chier"

"Si, je viens faire ma promo justement, je viens travailler. Je suis hyper mal à l'aise depuis tout à l'heure parce que je n'avais pas envie de voir ça, je n'étais pas venue pour ça" a-t-elle répondu, visiblement gênée et pas au courant. "Je viens parler de musique en fait et je me sens un peu piégée très honnêtement. Je ne pensais pas qu'on m'infligerait ces images. Si j'avais su, je ne serais pas venue" a précisé Sophie Tapie.

Cyril Hanouna a continué de la questionner sur son père Bernard Tapie et son état de santé, pour essayer de savoir comment elle se sentait. "Je suis comme tous les enfants ou les proches de quelqu'un qui a un cancer. Cette maladie, que ce soit le malade ou les proches, tout le monde souffre" a-t-elle expliqué. Et concernant sa chanson Le phoenix, elle a indiqué : "Ça faisait très longtemps que je l'avais écrite et j'ai beaucoup hésité, entre autres pour ce genre de raisons de le sortir, parce que je me suis dit : 'Est-ce que ce n'est pas me tirer une balle dans le pied de faire un titre sur lui ?' Parce que j'essaie du mieux que je peux de me faire un prénom".

Sophie Tapie rappelle que son père Bernard Tapie "n'est pas mort", Cyril Hanouna s'énerve

Delphine Wespiser qui fait partie des chroniqueurs de TPMP a tenté d'apaiser les tensions entre Cyril Hanouna et Sophie Tapie. Mais elle a fait une gaffe en déclarant : "Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période pour rendre un hommage". "Quel rapport avec un hommage ? Il n'est pas mort, il n'a pas besoin d'hommage" a rappelé la fille de Bernard Tapie, de plus en plus en colère.

"Est-ce que tu as peur tous les jours ? Tu te dis : 'Il faut que je profite à fond de mon papa'" a aussi demandé Cyril Hanouna. Et face à la réponse sèche de son invitée, l'animateur a recadré Sophie Tapie. "Je te sens un peu énervée" a-t-il commencé, "Je t'explique. Moi, je suis très content de t'avoir. Si tu n'es pas contente d'être là, tu peux y aller, ma Sophie. (...) Parce qu'à un moment, c'est bon. J'ai été sympa. Je t'aime beaucoup. J'ai été sympa avec la famille tout le temps. À un moment, il faut avoir un peu de respect pour nos téléspectateurs, pour l'équipe ici, pour moi".

La chanteuse a avoué avoir trouvé sa question très "malaisante". "On a l'impression de te faire chier donc si c'est le cas on va arrêter" a insisté "Baba".

Stéphane Tapie clashe Cyril Hanouna sur Twitter : ils doivent se voir pour clarifier la situation

Stéphane Tapie, le grand frère de Sophie Tapie, a pris la défense de sa soeur. Sur Twitter, il a commenté l'épisode de TPMP dans un tweet : "Il y a certaines choses qui peuvent se régler sur les réseaux!!!! Et d'autres qui se règlent face à face", avec le hahtag "#TouchePasMaFamille".