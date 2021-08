TPMP : qui sont les nouveaux chroniqueurs et quelles sont les nouveautés pour la rentrée ?

Le tabloïd a affirmé que Sarah Kaddour devrait aussi être de la partie. Chanteuse du groupe Ze Pequeño, elle a été chroniqueuse sur Sud Radio et aussi dans Le Rico Show sur NRJ avec Aymeric Bonnery. Elle est depuis chroniqueuse dans Less & the City sur radio VL avec Leslie Benaroch et Alban Bartoli, mais aussi à la télé dans Je t'aime etc sur France 2, animé par Daphné Bürki.