TPMP : Doc Gynéco "manipulé" ? Cyril Hanouna réagit à son départ et fait des révélations

Cyril Hanouna assure que Doc Gynéco a été "manipulé"

Doc Gynéco devait être de retour dans TPMP ce lundi 14 septembre 2020 sur C8. Mais le chroniqueur n'est pas revenu, il a planté Cyril Hanouna au dernier moment. Le rappeur a expliqué son absence dans un post Facebook ce mardi 15 septembre 2020 : il quitte l'émission. Et il a même donné les raisons de son départ : "Vous ne souhaitiez pas que j'y aille et vous m'avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie", alors "nous ne mangerons pas le pain de la honte".

Ce mardi 15 septembre 2020, Cyril Hanouna a réagi au départ de Doc Gynéco. L'animateur de TPMP a affirmé que l'artiste serait "manipulé". "On a eu une défection de dernière minute : Doc Gynéco. Il devait venir mais les gens lui auraient monté la tête" a-t-il expliqué, "C'est notre pote. On verra. Apparemment il y a quelqu'un qui lui monte la tête". Ce serait une seule et même personne qui aurait manipulé l'interprète de Vanessa, le forçant à partir du talk-show.