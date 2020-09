TPMP - Doc Gynéco absent, il annonce son départ : "nous ne mangerons pas le pain de la honte"

"D'après vos commentaires virulents, vous ne souhaitiez pas que j'y aille et vous m'avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie" a souligné Doc Gynéco, "Merci à tous pour vos conseils. La crise qui vous touche toutes et tous, vous et moi, nous dirige vers des abysses. Mais nous ne mangerons pas le pain de la honte. Votre ami, Bruno Gynéco". Non seulement l'interprète de Vanessa a annoncé son départ de TPMP, mais en plus il a donc taclé au passage l'émission de Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna a attendu Doc Gynéco dans TPMP

Au départ, Doc Gynéco devait revenir ce lundi 14 septembre 2020. Sur Twitter, Cyril Hanouna avait en effet fièrement assuré le retour de celui qui s'était pris un râteau d'Agathe Auproux. "Une nouvelle qui va trop vous faire plaisir : notre Doc Gynéco sera de retour des demain dans @tpmp à 19h10 en direct ! He's back ! La folie ! Ça sent grave la darka" avait-il tweeté.