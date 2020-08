TPMP, Quotidien, C à vous... Les nouveautés des talks pour la rentrée 2020

TPMP

Cyril Hanouna a lancé sa première collab de vêtements, mais il va surtout enchaîner 3h de direct à la télévision avec ses 3 programmes dès cette rentrée 2020. Ça commence avec Balance ton post! à 17h45, puis arrive TPMP (Touche pas à mon poste) à 18h45, avant de finir avec À prendre ou à laisser à 20h15, le tout sur C8.

Et Cyril Hanouna aura de nouvelles têtes sur ses deux talks. Balance ton post! accueillera ainsi les arrivées de Gaspard Gantzer, ex-candidat à la Mairie de Paris, Rokhaya Diallo, journaliste et militante et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.

Quant à TPMP, suite au départ Matthieu Delormeau, plusieurs nouveaux chroniqueurs sont prévus : les animateurs Patrice Laffont et Vincent Perrot, Clara Morgane ou encore Afida Turner. Le site toutelatele.com a même affirmé qu'au total, 17 personnalités seront testées autour de la table. En revanche, Thomas Villechaize, journaliste de beIN Sports, ne viendra finalement pas et reste sur la chaîne sportive avec de nombreux projets.

Quotidien

Ce lundi 31 août 2020 marque aussi le retour de Quotidien dès 18h20 sur TMC. Yann Barthès aura lui aussi son équipe de l'an passé, excepté Pablo Mira, avec d'autres nouveaux chroniqueurs aussi. "Le Petit Q" de Willy Papa, Alison Wheeler, Etienne Carbonnier, Julien Bellver ou encore Lilia Hassaine accueilleront ainsi Maïa Mazaurette pour la nouvelle rubrique "La Zone Mazaurette", sur les nouveaux codes de l'amour. Ambre Chalumeau de son côté animera "La BAC" (Brigade des affaires culturelles) pour décoder les produits, les tendances l'actu culturelle.

Autres nouveaux rendez-vous du talk ? Le "19h30 Médias" de Julien Bellver, le "Zoom" de Lilia Hassaine et "2022" par Salhia Brakhlia. Juan Arbalaez, qui avait donné des cours de cuisine pendant le confinement dans Quotidien, proposera également dès la rentrée 2020 une recette liée à l'actu de la semaine.

Cette saison, l'émission sera encore plus focus sur les reportages et les enquêtes. L'équipe de reporters est composée d'Azzedine Ahmed-Chaouch (police, justice, société), Sophie Dupont (politique), Paul Gasnier (international, environnement), Laura Geiswiller (corrrespondante aux Etats-Unis) et Paul Larroutourou (politique, société).

C à vous

Anne-Elisabeth Lemoine revient aussi avec C à vous à partir de 19h sur France 5. Maxime Switek état parti, il sera remplacé par Emilie Tran Nguyen, ex présentatrice du 12/13 de France 3. Le dîner de deuxième partie d'émission sera aussi de retour avec les habituels chroniqueurs Patrick Cohen et Pierre Lescure.