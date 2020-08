Cyril Hanouna : la Baba Collab, sa 1ère collection de vêtements est dispo, on valide ?

Project X Paris a expliqué sur son site que la "vision futuriste, avant-gardiste et dynamique de la marque étant complètement en accord avec la philosophie de Cyril, cette collaboration fut une évidence". A noter qu'avant sa collab avec Cyril Hanouna, qui ne se présentera pas en 2022, la marque avait collaboré avec le rappeur Koba LaD.

3 collections capsules différentes

L'animateur de TPMP sur C8 qui avait dévoilé ses nouveaux chroniqueurs pour la rentrée 2020 a ainsi imaginé non pas 1 mais 3 collections capsules avec Project X Paris. Leur noms ? Leadership, Whitedream et Ba-Rock Club. Leadership semble inspirée de la NBA, avec la couleur orange (qui rappelle celle du ballon de basket) quasi omniprésente et un sac de sport qui pourrait être utiliser par un pro des paniers. De son côté, Whitedream est davantage une collection tournée vers le tennis, avec du blanc et du noir pour être sport chic. D'ailleurs, des balles de tennis ont été utilisées pour le shooting photos de cette capsule. Enfin, Ba-Rock Club se montre beaucoup plus audacieuse avec des imprimés colorés, des motifs baroques mais rock'n'roll.

Le fil rouge de ces 3 lignes de vêtements issues de la Baba Collab ? Des pièces streetwear et stylées, faites aussi bien pour le jour que pour vos soirées. Au total, vous aurez le choix plus de 20 produits (pantalons, chemises, vestes, tee-shirts...). Et en plus, côté prix, les pièces sont entre 29,95 euros et 89,95 euros. Attention cependant à vous dépêcher si vous craquer sur un vêtement signé Cyril Hanouna, car il s'agit d'une édition limitée.