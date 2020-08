Cyril Hanouna VS Arthur : après le clash sur Twitter, l'animateur de VTEP regrette

"Frérot il t'arrive quoi? J'étais cool avec toi ! Va faire du pédalo ça va te détendre ! C ke de la télé ! Je suis dans la darka moi ! Je m'inquiète pour toi !" avait alors réagi Cyril Hanouna, en ajoutant des attaques sur le physique d'Arthur : "Allez va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça", "regarde toi t'es fatigué ! T'es au bout du rouleau ! Prends une camomille et prends du repos ! Tu me fais penser à un acteur américain ! Ah oui je sais Fredy Kruger (Freddy Krueger, de Freddy et les griffes de la nuit, ndlr)", "je viens de croiser ⁦@Arthur_Officiel à la plage ! Frère va faire du sport t'es tout flasque on dirait un flan !".

L'animateur devenu producteur de télé-réalité n°1 en ayant racheté la prod des Anges avait répondu : "Ben alors on parle plus d'audiences ? On attaque sur le physique maintenant : bon allez je te l'ai dit je ne t'en veux pas car je sais que tu m'aimes et que tu es mon plus grand fan".