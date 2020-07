Cyril Hanouna dévoile son programme de rentrée avec 3h de direct : "débat, média, darka et jeu"

Le 18 juin dernier, Cyril Hanouna présentait les dernières émissions de C que du Kif! et A prendre ou à laisser, jeu télévisé présenté à la base par Arthur qui faisait son retour sur C8 juste après le confinement. Néanmoins, l'animateur assurait que la deuxième reviendrait à la rentrée... chose qu'il a confirmée ce mercredi 15 juillet 2020 dans la soirée. Il présentera 3 émissions successives : Balance ton post à 17h45, Touche pas à mon poste à 18h30 et A prendre ou à laisser à 20h10. Au total, l'animateur enchaînera 3 heures de direct ! "C'est un pari fou, plus de trois heures de direct, trois émissions : du débat, du média, de la darka, du jeu", écrit-il.

3 émissions pour 3 heures de direct pour Cyril Hanouna !

Chacune aura le droit à quelques nouveautés, comme l'a révélé le site jeanmarcmorandini.com. L'équipe de Balance ton post, qui sera diffusé quotidiennement donc, va être complétée par deux nouveaux chroniqueurs : Rokhaya Diallo et Geoffroy Lejeune. Ils rejoindront Raquel Garrido, Bernard Laporte, Karim Zéribi ou encore Eric Naulleau, qui présentera l'émission le vendredi. Valérie Benaïm aura l'occasion de remplacer Cyril Hanouna à l'animation de A prendre ou à laisser le vendredi.

TPMP, Balance ton post... les nouveautés de la rentrée sur C8

Quant à la grande famille qu'est celle de TPMP, elle devrait rester la même et être agrandie avec l'humoriste Booder, Noam, inconnu qui a percé pendant le confinement avec Questions pour un balcon, ou encore le journaliste sportif Thomas Villechaize. Benjamin Castaldi sera aux commandes de ce format un peu plus court et centré sur les médias le vendredi. Ce n'est pas tout puisque TPMP reviendrait en deuxième partie de soirée le jeudi soir, comme à ses débuts sur France 4.