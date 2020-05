Cyril Hanouna 2022 : il révèle pourquoi il a déposé la marque, et ce n'est pas pour être président

"Ne vous inquiétez pas"

Alors que Cyril Hanouna avait démenti vouloir être candidat à la présidentielle en 2022, l'animateur a en fait déposé la marque Hanouna 2022 auprès de l'INPI. Beaucoup le voyait déjà face à Emmanuel Macron. Mais ce jeudi 28 mai 2020, dans C que du kif (anciennement TPMP) sur C8, il a révélé la vraie raison derrière cette marque déposée. Et cela n'a rien à voir avec une possible candidature à l'élection présidentielle.

"Alors je vous dis pourquoi on a fait ça, parce que comme un moment on était en top tweet avec Hanouna 2022, on s'est dit il y a peut-être un mec qui va le déposer, qui va essayer de se faire de l'argent sur notre nom avec des casquettes, des conneries, tout ça" a ainsi expliqué "Baba". Cyril Hanouna a donc préféré être le premier à déposer cette marque pour éviter que des gens créent des produits à son nom et les vendent derrière son dos. "Il valait mieux le déposer comme ça au moins on fera jamais rien et comme ça on bloque le truc" a-t-il donc ajouté, "Voilà, c'était juste pour ça, ne vous inquiétez pas, sachez-le !".

Cyril Hanouna ne voudrait donc pas se présenter

En février 2020, le trublion du PAF avait d'ailleurs déjà tenté de mettre fin aux rumeurs. Il avait assuré à Eric Dussart dans On refait la télé sur RTL que président, "c'est le pire métier du monde ! Moi je veux faire mon tennis le samedi, je veux faire mon ping-pong...".

Invité de Jean-Marc Morandini sur CNEWS et sur Non Stop People, Cyril Hanouna avait également déclaré : "Je n'ai aucune intention, ni prétention là-dessus". "Je suis très heureux dans ce que je fais. Si je peux aider les gens avec mes émissions je le ferai" avait-il précisé, "Mon plateau c'est devenu l'endroit où on peut s'exprimer. Je suis le trait d'union avec le pouvoir".